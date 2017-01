La Repubblica, 9 gennaio 2017

Il centrocampista dopo il successo sul Genoa: "In campo non pensiamo alla Juve. Il mercato? Magari arriva qualcuno in settimana, sennò faremo da soli. Convocata l'assemblea degli azionisti per approvare l'ingesso nel board di Alba Tull, che ha lavorato con Barack e Michelle Obama alla Casa Bianca.