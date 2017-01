SKY Sport, 16 gennaio 2017

In Inghilterra non giocava, era arrivato a Roma per fare la riserva: "Fazio? Ah, Federico". E via con le battute: "Non è il socio della Littizzetto!". Ora è titolare inamovibile in una difesa da titolo. Segreti e curiosità del centrale argentino, così ha conquistato la Capitale (dove era già stato 10 anni fa...).