Juventus, preso Schick: il ceco arriverà subito dalla Sampdoria per 25 milioni di euro. Bianconeri sulle tracce di N'Zonzi; rifiutati, invece, più di 50 milioni dal Chelsea per Alex Sandro. Gigio Donnarumma pronto a dire sì al Milan: resta solo il nodo della clausola rescissoria da risolvere. Il futuro di Perisic divide l'Inter, pronta ad accelerare per Rüdiger della Roma.